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СМИ: Facebook тестирует ИИ для предотвращения конфликтов в комментариях

Сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки "moderation alert"

ТАСС, 17 июня. Компания Facebook тестирует искусственный интеллект (ИИ), маркирующий оскорбительные комментарии в группах социальной сети. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его данным, ИИ будет маркировать "спорные" и потенциально конфликтные комментарии и отправлять администратору группы соответствующие оповещения. Кроме того, сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки "moderation alert" ("оповещение модератора").

Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др. Ограничения не могут применяться в том числе к спорам о политике, вакцинации, культурных различиях.

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