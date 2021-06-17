Эксперты допустили рост цены нефти до $80 за баррель

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Цена нефти Brent с начала июня выросла почти на 6% и оказалась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года благодаря сохраняющимся ограничениям в рамках сделки ОПЕК+. Котировки могут продемонстрировать дальнейший рост до уровня выше $80 за баррель, считают аналитики, опрошенные ТАСС. Однако стоимость нефти вряд ли сможет надолго закрепиться на таком уровне из-за постепенного восстановления объемов добычи странами ОПЕК+ и рисков возвращения иранской нефти на рынок.

Политика стран ОПЕК+, которые поэтапно наращивают добычу, поддерживает дефицит на рынке и стимулирует рост спроса, считает ведущий аналитик Refinitiv Ихсан Хакк. "Это может поспособствовать росту цен до уровня выше $80 за баррель в ближайшей перспективе. Однако, если цены поднимутся выше $80 за баррель, нефтедобывающие компании окажутся под давлением из-за желания увеличить добычу", - предупреждает он. По его словам, результаты предстоящей 1 июля министерской встречи ОПЕК+ зависят как от уровня запасов, так и от нефтяных котировок.

Зависимость последующих решений ОПЕК+ от цен на нефть видит и глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. По мнению эксперта, июльская встреча покажет, к чему более предрасположены страны ОПЕК+: поддерживание высоких цен через сохранение ограниченного предложения нефти или ценовая стабильность за счет роста добычи. При этом Хансен не исключает, что нефтяные котировки превысят $80 за баррель, однако такой уровень цен не будет устойчивым. "Мы должны знать, как будет выглядеть мир, когда ОПЕК+ полностью восстановит уровень добычи. Это может произойти в следующем году", - добавляет эксперт.

С тем, что цена нефти не сможет надолго задержаться на уровне $80 и выше, соглашается старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Более вероятно, что страны ОПЕК+ постараются сбалансировать рынок, постепенно наращивая добычу во второй половине года по мере восстановления спроса. Мы пока исходим из того, что цены во второй половине года уйдут в интервал $60-70 [за баррель] на фоне возможного роста добычи со стороны стран ОПЕК+", - говорит Маринченко.

Все опрошенные эксперты также сходятся во мнении, что потенциальное возвращение иранской нефти может внести неопределенность в ситуацию на рынке. Маринченко допускает возникновение трудностей для ОПЕК+ при достижении консенсуса в связи с отсутствием понимания сроков появления сырья из Ирана на рынке. В Saxo Bank отмечают, что иранская нефть может негативно повлиять на нефтяные котировки в краткосрочной перспективе. При этом Хакк из Refinitiv считает, что экспорт из Ирана вряд ли существенно вырастет до конца третьего квартала, но все равно несет в себе определенные риски. "Хотя постепенное увеличение иранского предложения уже заложено в существующие цены на нефть, страны ОПЕК+ неохотно идут на значительное увеличение добычи", - резюмирует эксперт.