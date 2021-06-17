Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов питания, готовых блюд и цветов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов питания категории fresh и готовых блюд, а также цветов. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящий момент доставка продуктов питания, готовых блюд и цветов доступна в пределах МКАД, а также в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В будущем онлайн-ритейлер расширит зону доставки этих товаров", - отмечается в сообщении.

Доставка осуществляется продавцами самостоятельно в течение двух часов. Продавать скоропортящиеся и замороженные продукты питания и цветы на Wildberries будут как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства, отмечает онлайн-ретейлер.

"Мы развиваем продажи продуктов питания еще с 2018 года. Сначала мы продавали детское питание, затем на онлайн-площадке появились чай и кофе, бакалея, снеки, сладости, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки. Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries: по итогам 2020 года их оборот вырос на 605% год к году", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей. Ретейлер работает в 14 странах.