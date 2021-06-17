Delivery Club и Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сервис доставки готовой еды Delivery Club и образовательная платформа Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках проекта 150 курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, смогут бесплатно пройти обучение новым для себя и востребованным на рынке специальностям. Общая стоимость образовательных программ, к которым получат доступ обладатели грантов, составит 20 млн рублей.

Также у курьеров есть возможность выбрать одну из 12 специальностей в таких сферах как программирование, маркетинг, управление и дизайн. Среди них Java и Python-разработчик, тестировщик, веб-дизайнеры, менеджер по контекстной рекламе, таргетолог и другие. "Для обучения каждой специальности курьерам достаточно базового владения компьютером, в остальном профессии можно освоить с нуля, никаких специализированных знаний получателям грантов для этого не потребуется. Студенты смогут изучать материалы курса в удобном режиме, совмещать обучение с работой и личной жизнью. Учеба займет примерно 3-5 часов в неделю", - поясняется в пресс-релизе.

Претендовать на получение гранта могут курьеры, сотрудничающие с Delivery Club не менее трех месяцев, - это единственное требование. Возраст, образование, город работы значения не имеют. Отправить заявку необходимо на сайте доставказнаний.рф, для этого нужно выбрать специальность, написать мотивационное письмо и пройти онлайн-опрос. Прием заявок продлится до 15 июля.

"Многие курьеры уже сейчас подрабатывают в доставке, чтобы оплатить учебу. Кто-то доставляет еду в свободное от основной работы время, чтобы увеличить совокупный доход, и задумывается о смене своей базовой специальности. Наш проект со Skillbox не просто даст 150 курьерам возможность освоить новую профессию. С помощью него мы хотим показать всем, не только курьерам, возможности дополнительного образования. И, конечно, для нас важно формировать правильное отношение к труду курьера. Сейчас это самый доступный способ подработки, который может пригодиться как тем, кто только начинает свою карьеру, так и тем, кто хочет ее перезапустить", - комментирует пресс-служба Delivery Club.

Сразу после обучения курьеры получают возможность трудоустроиться по новой специальности. Специалисты Центра карьеры Skillbox помогут им составить резюме, подберут вакансии и организуют собеседования.