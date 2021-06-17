Челябинская область планирует увеличить производство рыбы в 1,6 раза за четыре года

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Суммарное производство товарной рыбы в Челябинской области к 2026 году вырастет более чем в 1,6 раза и составит 7 тыс. тонн ежегодно. Получить прирост планируется во многом за счет разведения новых рыб, включая белого и черного амура, сообщили ТАСС в среду в руководстве Минсельхозе региона.

"Развивать в Челябинской области будем прежде всего садковое, а также индустриальное рыбоводство с системами замкнутого водоснабжения. Пастбищное рыбоводство также должно развиваться. Прирост будет во многом происходить за счет новых, перспективных, видов рыб, в том числе белого амура, черного амура, толстолобика, щуки. И в 2025 году область должна получить 7 тыс. тонн товарной рыбы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году, несмотря на засуху и карантинные ограничения по коронавирусу, рыбозаводы области смогли сохранить объем вылова на уровне 4 тыс. 26 тонн (с 2015 по 2020 год - рост в 1,4 раза). В этом году прогнозируется не менее 4,3 тыс. тонн рыбы.

Собеседник добавил, Минсельхоз Челябинской области продолжает формировать рыбоводные участки. В 2021 году утверждено семь новых участков для ведения пастбищного производства и два рыбоводных участка для ведения индустриальной аквакультуры. Таким образом, в настоящее время в регионе сформирован 161 рыбоводный участок. Рыбоводные хозяйства выращивают в регионе сиговые, осетровые и другие виды рыб.