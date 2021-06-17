РБК: операторы связи попросили налоговый вычет на инвестиции в сети

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Операторы связи выступили с инициативой распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру для строительства новых сетей, в том числе и для развития 5G. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на документ, разрабатываемый Минцифры РФ совместно с участниками рынка.

По данным РБК, "Эр-Телеком холдинг" выступил с предложением ввести налоговый вычет на инвестиции в цифровую инфраструктуру. Как сообщил изданию источник, данные льготы должны быть предназначены "для всех сетей связи и независимо от типа оборудования, чтобы подстегнуть развитие сетей, дата-центров и цифровой инфраструктуры". Вместе с другими мерами стимулирования это даст возможность построить на 10-15% больше инфраструктуры в рамках планируемых бюджетов.

"Минцифры находится в диалоге с операторами по всем указанным инициативам, которые выдвинули компании, и заинтересовано в выработке решений", - сообщил РБК представитель Минцифры. По словам источника, доработанный документ вскоре планируется представить на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Представители "Эр-Телеком холдинга", "Ростелекома", МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" от комментариев отказались.

В октябре 2020 года бывший тогда замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал, что первые российские города-миллионники с 5G появятся только в 2024 году. По его данным, правительство РФ заключило соглашение с двумя центрами компетенций - Ростехом и "Ростелекомом" - по созданию отечественных базовых станций и абонентского оборудования для развития 5G. По данным Иванова, в плане конверсии для развертывания 5G были выбраны диапазоны 4,8-4,9 ГГц, частоты миллиметрового диапазона (24,25-24,65 ГГц), диапазон 694-790 МГц. С последним, пояснял он, пока есть проблемы, по нему идет диалог с телевещателями. Кроме того, Минцифры рассматривает дополнительные диапазоны, например с 4,4 ГГц и выше, более широкие частоты в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц).

До сих пор операторам связи в России не выделили необходимые для развития 5G частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь. При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.