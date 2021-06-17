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В работе сайтов авиакомпаний и банков в нескольких странах произошел сбой

Жители США жалуются на неполадки в работе сайтов авиакомпаний Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines. В Австралии проблемы зафиксированы, в частности, в работе сайтов и мобильных приложений банков Westpac, St George Bank, ANZ

ТАСС, 17 июня. Сбой в работе интернет-ресурсов авиакомпаний и финансовых учреждений в нескольких странах мира зафиксирован в четверг.

Так, жители США пожаловались на неполадки в работе сайтов авиакомпаний Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В Австралии о сбое сообщила авиакомпания Virgin Australia. По данным телеканала 9News, проблемы отмечены также в работе сайтов и мобильных приложений австралийских банков Westpac, St George Bank, ANZ, Австралийского банка Содружества.

Агентство Bloomberg проинформировало о сбое в работе Гонконгской фондовой биржи, он был устранен.

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