Экспорт мороженого из Москвы в I квартале 2021 года вырос на 47,2%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Предприятия Москвы в I квартале 2021 года увеличили экспорт мороженого до $9,49 млн, что на 47,2% больше аналогичного уровня прошлого года. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первый квартал 2021 года столичные предприятия отправили на внешние рынки мороженое на общую сумму $9,49 млн в объеме 4,16 тыс. тонн. Произведенное в Москве мороженое было поставлено в 20 стран мира. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля столицы в структуре общероссийского экспорта этой продукции выросла в натуральном выражении с 48% до 63%", - сказал он. Лидерами по импорту московского мороженого в первом квартале стали США ($4,49 млн), Казахстан ($2,38 млн), Китай ($0,69 млн), Канада ($0,60 млн) и Болгария ($0,24 млн).

Как прогнозирует генеральный директор центра поддержки и развития экспорта "Моспром" Наталья Шувалова, потенциальными рынками сбыта столичного мороженого в среднесрочной перспективе будут оставаться Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Помимо этого, продукция будет популярна в Финляндии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Вьетнаме, уточнила она.

Столичный экспорт мороженого показывает положительную динамику на протяжении последних пяти лет, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. "Только в 2020 году столичный экспорт увеличился на 25,5% по сравнению с 2019 годом - до $29,65 млн. В натуральном выражении показатель увеличился на 21,2% и составил 12,7 тыс. тонн", - указал он.

Столичное мороженое было экспортировано в 24 страны мира по итогам 2020 года. Больше всего столичные предприятия поставили мороженое в Казахстан, США, Китай, Канаду и Белоруссию. На эти пять стран пришлось 87% совокупного экспорта мороженого.

Из лидирующих стран самая высокая цена экспортного мороженого по итогам 2020 года наблюдалась у Белоруссии ($5,4 на 1 кг), а самая низкая цена - у Канады ($1,45). Экспорт мороженого в Китай также характеризуется сравнительно высокой ценой, ее уровень в прошлом году был $4,26 за 1 кг. Самая низкая цена экспорта оказалась в Кот-д’Ивуаре ($1,14), а самая высокая - в Сингапуре ($14,39).