Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,6%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,61% и составил 3 807,32 пункта, индекс РТС - на 1,64% - до 1 651,9 пункта.

К 10:09 мск индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи снизился до 3 811,42 пункта (-0,48%), индекс РТС потерял 1,30% и находился на уровне 1 657,11 пункта.

Доллар по отношению к рублю растет на 0,01%, до 72,57 рубля, евро снижается на 0,19%, до 86,93 рубля.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,10% - до $73,94 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,14% и торгуется на уровне $71,174 за баррель.