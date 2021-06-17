Фирмы смогут получить до 1 млрд рублей на послепродажное обслуживание экспортных товаров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на послепродажное обслуживание экспортируемой продукции. Максимально за один такой проект возможно будет получить до 350 млн рублей, а одному предприятию суммарно может быть выделено до 1 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров.

"Российские промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию на внешние рынки, смогут получить субсидии на ее послепродажное обслуживание за рубежом, - говорится в сообщении. - Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что средства можно будет потратить на создание сервисных центров в иностранных государствах, приобретение оборудования для них и подготовку персонала. Максимальный объем субсидии на один проект по сервисному обслуживанию составляет 350 млн рублей. При этом одно промпредприятие может получить до 1 млрд рублей.

Претенденты на господдержку должны будут пройти конкурсный отбор. Его проводит Минпромторг при содействии Российского экспортного центра. Документы для участия принимаются в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.

"Новая мера поддержки позволит повысить качество послепродажного обслуживания российской продукции, поставляемой на внешние рынки, - отмечают в кабмине. - Это сделает ее более привлекательной для зарубежных покупателей, что позитивно скажется на темпах роста экспорта".