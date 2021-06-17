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В ПФР рассказали, как срочная служба в армии повлияет на пенсию

Время срочной службы засчитывается в трудовой стаж, при этом каждый год службы даёт 1,8 коэффициента

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж и учитывается при назначении пенсии, увеличивая ее размер. Каждый год службы даёт 1,8 коэффициента, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Военная служба по призыву наравне с другими социально значимыми периодами жизни учитывается при назначении пенсии и увеличивает ее размер. Каждый год службы идет в стаж и дает 1,8 коэффициента. Аналогичные пенсионные права формируются при уходе в течение года за пожилым человеком, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом", - пояснили в пресс-службе.

Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты - показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета. Пенсионные коэффициенты пересматривают каждый год.

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