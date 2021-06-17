Власти Удмуртии планируют обнулить налог для владельцев электрокаров до конца 2021 года

ИЖЕВСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют установить нулевую ставку транспортного налога для владельцев электротранспорта до конца 2021 года. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов.

"Правительство Удмуртской Республики думает об обнулении налога для владельцев электромобилей", - сказал он. Сунцов уточнил, что соответствующие изменения в налоговом законодательстве республики планируют принять до конца года.

По словам первого вице-премьера, по данным на конец 2020 года, в Удмуртии зарегистрировали 66 электрокаров, а в настоящее время их уже около 100. Он отметил, что в республике начала развиваться инфраструктура для обслуживания такого вида транспорта.

"Восемь электрических заправок в Удмуртской Республике существует, у "Лукойла сегодня 60 заправок по республике, в течение пяти лет все бензиновые заправки "Лукойла" будут также с возможностью доступа к заряду электричеством", - сообщил Сунцов.

Он рассчитывает, что благодаря налоговой льготе и появлению соответствующей инфраструктуры количество электротранспорта в регионе будет расти.