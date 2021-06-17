Госдума дополнительно включила в повестку законопроект о доступе Минюста к счетам НКО

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума в ходе обсуждения повестки дня последнего пленарного заседания включила в порядок работы второе чтение законопроекта о доступе Минюста к банковским документам НКО, который накануне был принят в первом чтении. Документ был внесен по инициативе главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на необходимости рассмотрения документа настояло правительство.

Как сообщил статс-секретарь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, этот законопроект поможет в преддверии и предстоящих политических событий в РФ, и выборов, и дальнейшего цикла, действовать Министерству юстиции в полном объеме и выполнять возложенные задачи. "Как я уже говорил, эти задачи усложнились после приятия в декабре целого ряда поправок в законодательство, регулирующее деятельность на территории Российской Федерации некоммерческих организаций, физических лиц, общественных организаций - так называемых иностранных агентов. Просьба рассмотреть его во втором чтении", - сказал он.

Суть законопроекта

Законопроект обязывает кредитные организации предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций. Он разработан в целях совершенствования федерального госнадзора за деятельностью НКО, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами и предусматривает включение Минюста в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной, говорится в пояснительной записке. Для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям Минюсту и его территориальным органам необходима информация об их финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

"Информация об операциях и о счетах некоммерческих организаций представляется кредитными организациями федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, его территориальным органам по их запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, или руководителями его территориальных органов", - говорится в тексте законопроекта.

При этом Минюст будет не вправе раскрывать третьим лицам полученную от кредитных организаций информацию.

"Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", - считают в правительстве.

Согласно поправкам ко второму чтению документа, размещенных в базе данных нижней палаты парламента, уточняется, что документ не будет касаться религиозных организаций. Госдума может принять законопроект сразу во втором и в третьем чтении.