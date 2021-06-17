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Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов

Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

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Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе.

Инициативой также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться. Как ранее заверял один из авторов инициативы, глава профильного комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что регулирование IT-гигантов является обычной правовой практикой многих стран. По его мнению, у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, но они ей не воспользовались, поэтому необходимо законодательное регулирование, в том числе введение мер принуждения.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой членов думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства РФ, Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

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