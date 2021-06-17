Госдума приняла закон о единой системе учета рекламы в интернете

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий создание единой информационной системы учета рекламы в интернете, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение такой информации, а также доступа к ней. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым (ЛДПР).

Полномочиями по созданию и ведению такой информационной системы предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор. В информационную систему учета рекламы будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы, операторах рекламных систем, рекламных посредниках. Состав информации, подлежащей включению в информационную систему учета рекламы, определяет правительство РФ.

Закон предусматривает обязанность рекламораспространителей, операторов рекламных систем, рекламных посредников, размещающих в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания находящихся на территории РФ потребителей, размещать информацию в информационной системе учета рекламы. В то же время, согласно законопроекту, обязанность по размещению информации в этой информационной системе не распространяется на оператора социальной рекламы. Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в информационной системе учета рекламы, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым для такими операторами, будет устанавливать Роскомнадзор.

Роскомнадзор сверит сведения в системе

Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия, порядок создания и деятельности которой, ее состав, а также условия отбора оператора рекламных данных будут устанавливаться правительством РФ. Роскомнадзор будет вести реестр операторов рекламных данных в определенном им порядке. Для обеспечения исполнения обязанности размещать информацию в информационной системе учета рекламы ее распространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники обязаны будут подключиться к информационной системе учета рекламы или к системам учета рекламы операторов рекламных данных, в порядке и сроки, установленные Роскомнадзором.

Роскомнадзор будет сверять сведения в составе информации, размещенной в этой информационной системе, и посредством взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России может определить отнесение к рекламе информации, размещенной в интернете. Информация о распространенной в интернете рекламе, предоставленная в Роскомнадзор, в соответствии с законом должна храниться в этой системе не менее пяти лет.

Рекламодатели, распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, операторы рекламных данных смогут получить доступ к информации, размещенной ими (в том числе через операторов рекламных данных) или в отношении них в информационной системе учета рекламы, в порядке, установленном Роскомнадзором. Также Роскомнадзор сможет предоставить доступ к этой системе органам госвласти, включая Федеральную налоговую службу России и ФАС России в порядке, определенном правительством.

Размещенная в интернете реклама, за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в интернете, содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.