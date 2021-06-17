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Госдума приняла закон о едином измерителе аудитории в интернете

Уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор до 1 октября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о едином измерителе интернет-аудитории.

"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети", - говорится в пояснительной записке.

Уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории до 1 октября выберет Роскомнадзор, говорится в документе. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Антона Горелкина, одним из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя является Mediascope. Во втором чтении в документ были внесены поправки, уточняющие, что уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо. При этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются "систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований". Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ.

Как следует из документа, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

Горелкин ранее уточнял, что законопроект предполагает измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов. По его мнению, реализация документа необходима как для государства, так и для бизнеса. Инициатива получила поддержку Минцифры и Роскомнадзора.

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