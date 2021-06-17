В России до 2024 года планируется открыть не менее 35 центров трансферта технологий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов вузам и научным организациям на создание и развитие центров трансферта технологий (ЦТТ), сообщает в четверг пресс-служба правительства.

"Высшие учебные заведения и научные организации смогут получать гранты на создание и развитие центров трансферта технологий (ЦТТ). Правила их предоставления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. <...> Всего до 2024 года планируется открыть не менее 35 ЦТТ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в этом году на выплату грантов будет направлено 315 млн рублей, в 2022 году - 535 млн рублей, в 2023 году - 756 млн рублей. Гранты можно будет расходовать на разработку патентных технологий, зарплату работникам центра, покупку оборудования и программного обеспечения, переподготовку сотрудников, консультационные услуги и использование цифровых решений для вывода изобретений на рынки.

Для получения грантов организациям нужно будет пройти конкурсный отбор, который проводит комиссия, сформированная Минобрнауки. Она рассматривает в том числе программу ЦТТ, где должны быть представлены мероприятия по созданию или развитию такой структуры.

Принятое решение поможет сформировать в России сеть ЦТТ для продвижения отечественных разработок и создать лучшие условия для защиты интеллектуальных прав российских исследователей, отмечают в кабмине.

Основная задача ЦТТ заключается в содействии коммерциализации научных разработок, налаживании кооперации исследователей и организаций сектора экономики, а также в поиске применений изобретений на практике. В работе центров участвуют эксперты в области менеджмента и права, специалисты по управлению интеллектуальной собственностью, лицензированию, патентованию.