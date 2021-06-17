Госдума приняла закон о доступе Минюста к банковским документам некоммерческих организаций

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который обязывает кредитные организации предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Инициированный правительством РФ закон был принят в трех чтениях в рекордно короткие сроки. Как пояснил статс-секретарь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, закон поможет Минюсту регулировать деятельность иноагентов.

Цели закона

Закон разработан в целях совершенствования федерального госнадзора за деятельностью НКО, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами, и предусматривает включение Минюста в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной, говорится в пояснительной записке.

Для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям Минюсту и его территориальным органам необходима информация об их финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

"Информация об операциях и о счетах некоммерческих организаций представляется кредитными организациями федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, его территориальным органам по их запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, или руководителями его территориальных органов", - говорится в тексте законопроекта.

При этом Минюст будет не вправе раскрывать третьим лицам полученную от кредитных организаций информацию.

"Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", - считают в правительстве.

Уточняется, что закон не будет касаться религиозных организаций.

Как сообщил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, право запрашивать соответствующую информацию будет у главы Минюста и его заместителей.

Отвечая на вопросы депутатов, статс-секретарь, заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, в свою очередь, подчеркнул, что закон не будет касаться политических партий.