Кабмин выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство выделяет дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, сообщил в четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд рублей, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что президент в послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной. "Поэтому были усовершенствованы правила предоставления пособия, теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", - подчеркнул глава кабинета министров. На его взгляд, "это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию".