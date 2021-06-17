Мишустин заявил, что выпускники колледжей и вузов получат помощь при трудоустройстве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новой программе помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов.

На заседании правительства в четверг глава правительства сообщил, что подписано постановление по оказанию "помощи с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу". "Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", - уточнил Мишустин.

Он напомнил, что "ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января этого года". "Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", - отметил премьер-министр.

Он пояснил, что "такая субсидия включает три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан". "При этом первый платеж поступает после того, как человек отработает один месяц, затем через три [месяца] и [через] полгода", - подчеркнул председатель правительства.

По его оценке, "это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов - найти работу".