Российские разработчики просят усовершенствовать систему признания софта отечественным

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила письмо в "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ", а также в Минцифры и Минпромторг с просьбой усовершенствовать механизм признания программных продуктов отечественными и исключить возможность попадания иностранных решений в Реестр российского ПО. ТАСС ознакомился с копией документа.

"Серьезной угрозой для перехода на отечественное ПО сейчас становится положение закона (статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), согласно которому после регистрации в Роспатенте считается, что заявитель обладает на зарегистрированный продукт исключительными правами, пока иное не будет доказано в суде. При этом регистрация в Роспатенте носит заявительный характер, и при этом заявитель фактически может не иметь никакого отношения к разработке такого продукта. Однако это позволяет заявителю получить свидетельство Роспатента и в дальнейшем требовать включения зарегистрированного продукта в Реестр", - следует из письма.

В письме также поясняется, что риски того, что зарубежная фирма обратится в российский суд для признания такого свидетельства недействительные, невелики, поэтому "фиктивный" правообладатель будет считаться по закону владельцем исключительных прав на зарегистрированный в Роспатенте программный продукт.

АРПП просит ведомства либо изменить порядок регистрации продуктов и получения исключительных прав на них в Роспатенте, либо пересмотреть требования к отечественному ПО, предназначенному для государственных закупок.

"Мы считаем, что необходимо разработать механизмы, которые не позволят клонам зарубежного софта попадать в Реестр отечественного ПО. Использование подобных продуктов, с открытым исходным кодом и лицензионными нарушениями, несет в себе юридические, организационные и технические риски - как для государства, так и для обычных пользователей. Но самое главное - это однозначно подрывает технологическую независимость нашей страны", - прокомментировал исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

Поводом для обращения стала история фиктивного правообладания программными продуктами АльтерОС и АльтерОфис компанией "АЛМИ Партнер". По результатам ИТ-экспертизы АРПП, которые прилагаются к письму, продукты этой компании не являются собственными отечественными разработками.