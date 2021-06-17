Россельхознадзор разрешил поставки с двух животноводческих предприятий Белоруссии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 июня 2021 года снял запрет на поставку животноводческой продукции с двух предприятий Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.

"По итогам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с Директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Иваном Смильгинем разрешены поставки в РФ продукции двух белорусских компаний", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, с учетом гарантии белорусской стороны ограничения сняты на поставки животноводческой продукции с предприятий "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба".