Экономика Удмуртии может выйти на докризисные показатели к концу года

ИЖЕВСК, 17 июня. /ТАСС/. Экономика Удмуртской Республики восстанавливается после пандемии быстрее запланированного и может выйти на докризисные показатели к концу 2021 года, считает первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

"Доходы бюджета у нас за январь - май 2021 года к прошлому году к такому же периоду выросли почти на 17%. При этом у нас налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли почти на треть. То есть где, как не в доходах бюджета, мы ищем понимание, что экономика восстанавливается, и все идет даже несколько лучше, чем мы планировали. Я уверен, что если мы с такими же темпами закончим год, мы действительно выйдем на докризисные показатели", - сказал он журналистам в четверг.

Сунцов отметил, что рост экономических показателей наблюдается почти во всех отраслях. По его словам, доходы от малого и среднего бизнеса показывают рост выше плана на 50%, индекс промпроизводства в обрабатывающей отрасли по отношению к прошлому году составил 106,4%, объемы строительства выросли на 20%, рост произошел и в других областях.