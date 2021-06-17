Песков заявил, что Путин и Байден не затрагивали на встрече тему Венесуэлы и нефтяных цен

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве в среду не обсуждали ситуацию в Венесуэле. Также за рамками переговоров остался вопрос нефтяных котировок и сделки в рамках ОПЕК+, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема Венесуэлы.

Также, по словам Пескова, не обсуждалась тематика нефтяных цен. "Нет, сейчас эта тема не затрагивалась", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать, актуален ли вопрос о регулировании квот добычи в рамках ОПЕК+ и цен на нефть, который регулярно поднимался администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

Говоря о том, что Путин и Байден обсудили ряд региональных конфликтов, в частности, на Украине, в Сирии и Иране, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "темы затрагивались". "Установочная позиция была изложена. Этими установочными позициями обменялись. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал он, добавив также, что лидеры на встрече коснулись и вопроса урегулирования в Ливии.