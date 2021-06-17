Аэропорт Томска будет принимать самолеты сутки в неделю из-за реконструкции ВПП

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Аэропорт Томска в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 2 августа по 25 сентября будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник. Полеты внутри региона продолжаться до 28 августа, сообщил журналистам директор аэропорта Антон Перфильев.

Проект трехлетней реконструкции аэропорта и его ВПП был одобрен Министерством транспорта РФ в феврале 2019 года. Он предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также реконструируют патрульную дорогу, установят систему светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроят подъезды и подведут инженерные коммуникации к проектируемым зданиям. Стоимость работ - 2,7 млрд рублей.

"Мы не закрываемся [в связи с реконструкцией], мы работаем в технологические окна. Ограничения следующие - с 2 августа по 25 сентября полеты на среднемагистральные воздушные суда производятся с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника. Аэропорт будет работать сутки и в утренний разлет. Ограничения касаются среднемагистральных воздушных судов - на Москву, в Санкт-Петербург, к примеру", - сказал Перфильев.

Он уточнил, что в августе - с 2 по 28 число - будут осуществлять полеты внутри региона на малой авиации. Ограничения необходимы для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Также на время ограничений аэропорт компенсирует билеты на автобусные рейсы для уже купивших в указанный срок билеты на самолеты граждан, соответствующий документ утвердят и разместят на сайте аэропорта в течение трех дней.

Также Перфильев сообщил, что инфраструктура аэропорта нуждается в реконструкции, так как последний раз она проводилась 21 год назад.

Аэропорт Томска - один из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.