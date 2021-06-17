В России продлили использование частот 3.5 ГГц для фиксированного беспроводного доступа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила до 1 июля 2022 года использование полос в диапазоне радиочастот 3500 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа. Такое решение принято на заседании ГКРЧ, которое провел глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщили в пресс-службе министерства.

Срок действия предыдущего решения комиссии, которое действовало в течение 10 лет, истекло еще в марте этого года, но не все операторы прекратили обслуживание абонентов.

"Члены Государственной комиссии приняли решение продлить использование полос в диапазоне радиочастот 3500 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа до 1 июля 2022 года", - отметили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что до 1 июля 2022 года все операторы, ранее получившие разрешения в диапазоне 3500 МГц для сетей беспроводного доступа, должны будут провести работы по переводу абонентов в другие диапазоны радиочастот. Таким образом абоненты продолжат получать услуги доступа в интернет и не заметят перехода на другие диапазоны.

В Ростелекоме решение ГКРЧ поддержали.

"Мы поддерживаем решение ГКРЧ, потому что оно принято в интересах абонентов. Операторы получили основание и дальше оказывать пользователям услуги беспроводного ШПД (широкополосный доступ - прим. ТАСС) по технологии WiMAX. Наша компания не приостанавливала оказание услуг, но отсутствие разрешение создавало правовые риски. Теперь правовой вакуум, когда срок одного решения ГКРЧ истек, а другое не было принято, устранен. И для жизни людей, и для работы компаний и организаций надежный высокоскоростной доступ в интернет необходим и важен, особенно в условиях новых ограничительных мер из-за пандемии и нового перехода на удаленку", - прокомментировали в пресс-службе "Ростелекома".

История вопроса

Предыдущее решение комиссии от 10 марта 2011 года действовало в течение 10 лет. После истечения срока действия решения многие компании продолжили предоставлять своим клиентам услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет: у крупных операторов имеются более 40 разрешений, выданных на основании других, частных решений ГКРЧ. Компании заблаговременно создали резервные каналы связи - в большинстве случаев имеется возможность организации широкополосного доступа в интернет с использованием спутниковых терминалов, радиорелейных станций, а в отдельных случаях оптоволоконных линий.

В начале марта Минцифры сообщало ТАСС, что абоненты, использующие беспроводный широкополосный доступ в интернет, не останутся без связи, несмотря на окончание срока решения на использование необходимых для этого частот. Тогда отмечалось, что на следующем заседании ГКРЧ должен быть рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Министерство поясняло, что операторы связи могли использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны были своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны. К примеру, весной 2012 года компания Yota при отключении WiMAX-сети сама позаботилась о своих абонентах и при запуске сети по технологии LTE бесплатно заменила модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.

До этого РБК со ссылкой на участников рынка писал о том, что операторам беспроводного фиксированного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания 11 марта 2021 года срока действия разрешения ГКРЧ на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. По данным РБК, активнее всего за продление сроков выступали "Ростелеком" и "Мегафон".

Частоты 3,4-3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее перспективным для развития 5G. Вместе с тем для коммерческой эксплуатации полосы 3,4-3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения требуется разрешение силовых ведомств, использующих частоты из этого диапазона, которого пока нет и не появится в ближайшем будущем.

Какие еще вопросы рассмотрела ГКРЧ

Также на заседании был рассмотрен вопрос о ходе работ по выполнению условий использования полос радиочастот при оказании услуг связи в населенных пунктах с использованием сетей связи второго, третьего и четвертого поколений (2G/3G/4G).

Как сообщили в министерстве, представитель Роскомнадзора указал, что в ряде случаев операторы связи осуществляют покрытие территорий услугами связи с отставанием от временного графика, установленного ГКРЧ, но в целом это отставание не носит критический характер. Государственная комиссия рекомендовала операторам связи принять меры для исключения отставания от временного графика, а Роскомнадзору - доложить обобщенную информацию по результатам проверок операторов связи до 1 августа 2021 года. О предпринятых действиях по наращиванию темпов строительства сетей операторы доложат комиссии в четвертом квартале 2021 года.

Комиссия также утвердила нормы по защите приемных радиоэлектронных средств (РЭС) от индустриальных помех, которые создаются крупногабаритными электронными табло (медиафасадами), в составе которых имеются устройства, создающие индустриальные помехи в широкой полосе радиочастот. В результате применения метода измерений и контроля индустриальных радиопомех в местах эксплуатации указанных технических средств приемные РЭС, используемые различными пользователями, получат дополнительную защиту.

Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы о ходе подготовки администрации связи России к Всемирной конференции радиосвязи 2023 года (ВКР-23), о выделении полос радиочастот приемным земным станциям космических радиослужб, вопрос о рассмотрении частных заявлений юридических и физических лиц РФ. На основании предложений, поступивших от "Ростелекома" и госкорпорации "Ростех", комиссия внесла изменения в состав рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра. Также были заслушаны доклады ряда операторов сетей спутниковой связи о ходе работ по выполнению условий использования ранее выделенных полос радиочастот.