ФНС заявила, что блогерам не нужно платить налоги с доходов дважды по законам и РФ, и США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российским блогерам не придется дважды платить налоги с доходов - и по российским, и по американским законам. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Российским блогерам, которые зарабатывают в интернете, не придется платить налоги со своих доходов дважды. ФНС России разослала письмо с разъяснениями в регионы", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, на днях компания Google LLC направила пользователям сообщения, что доходы российских блогеров, полученные от просмотра их контента на территории США, будут облагаться налогами по американским законам. "Нововведение вступает в силу с июня. Однако в 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 Договора). Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC", - говорится в сообщении.

Таким образом, подоходный налог США с российских блогеров удерживать не будут, чтобы отчитаться о своих заработках, им необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ. В этом году до 30 апреля отчитывались те, кто получил доход в 2020 году. До 15 июля им нужно уплатить НДФЛ, отмечает ФНС.