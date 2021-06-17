В "Технополисе Москва" разработали карбоновые детали для гоночных мотоциклов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Работающий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" научно-исследовательский центр UMATEX разработал карбоновые детали для гоночных мотоциклов к международным соревнованиям по супербайку. Об этом журналистам сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"В московской особой экономической зоне создаются и производятся композитные материалы для различных отраслей применения - от авиации и космоса до судостроения и нефтегазовой индустрии. Одним из интересных проектов стала разработка карбоновых деталей для гоночных мотоциклов Научно-исследовательского центра UMATEX. Композитные аксессуары были созданы для чемпионата мира и для британского чемпионата по супербайку", - сказал Прохоров.

Совместно с гоночной командой Кawasaki Puccetti Racing научно-исследовательский центр, в частности, занимается проектированием и изготовлением комплектов композитных обтекателей для мотоциклов. Эти детали позволяют повысить скоростные и аэродинамические характеристики. В создании композитного обвеса применяется дизайнерская ткань Airforce на основе углеродного волокна с уникальным рисунком, создающим эффект 3D в готовом изделии.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, научно-исследовательский центр UMATEX, расположенный в ОЭЗ "Технополис "Москва", оборудован самым современным оборудованием в области разработки и создания композитов,

Впервые в этом году мотоцикл с композитном обвесом принимает участие в британском чемпионате по супербайку BSB. Кроме того, гонщик команды Кawasaki Puccetti Racing участвует международных соревнованиях по супербайку WSBK, которые начались в мае 2021 года в Испании, в июне проходят в Италии, а в июле продолжатся в Великобритании.