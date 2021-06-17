Город Хайкоу на Хайнане в период Фестиваля драконьих лодок принял более 360 тыс. туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Административный центр Хайнаня город Хайкоу принял свыше 360 тыс. туристов в период общенациональных выходных по случаю праздника Дуаньуцзе (Фестиваль драконьих лодок), которые длились с 12 по 14 июня. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местные власти.

По данным издания, показатель оказался на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Примерно треть отдыхающих посетила Хайкоу как минимум с одной ночевкой, потратив 221 млн юаней (около $34,3 млн). Таким образом, доходы туриндустрии Хайкоу за три дня выросли в годовом исчислении на 89%.

Как уточнил муниципальный департамент культуры и туризма, выходные по случаю фестиваля, отмечаемого ежегодно 5-го числа 5-го месяца по лунному календарю (в этом году - 14 июня), совпали с китайским Днем культурного и природного наследия (в КНР ежегодно приходится на вторую субботу июня). "В связи с этим все туристические объекты в Хайкоу провели серию акций и специальные культурно-развлекательные мероприятия, нацеленные на увеличение потока туристов", - сообщило ведомство.

Среди достопримечательностей, которые привлекли особое внимание отдыхающих, - памятники старинной архитектуры, маршрут т. н. красного туризма (посещение памятных мест, где когда-то происходили важные революционные события), небольшие потухшие вулканы и традиционные деревни. Кроме того, туристы проявили интерес к хайнаньской опере и другим видам местного народного сценического творчества, например, к танцу львов, который исполняют артисты в облачении, стилизованном под этих хищников.

Хайкоу с древних времен играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Хайнаня. Он расположен на важном торговом маршруте, проходящем с запада через пролив Цюнчжоу в Гонконг и Восточную Азию и поэтому всегда играл ключевую роль как региональный центр культурного взаимодействия между Китаем и соседними странами. Старая часть города обладает неповторимым шармом, который, в частности, объясняется удачным сочетанием архитектурных стилей различных исторических эпох. Его особая аура ежегодно привлекает множество туристов, как из КНР, так и из других государств.