Захарова назвала закон о регулировании IT-гигантов важным инструментом для МИД

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Закон о регулировании зарубежных IT-гигантов, принятый в Госдуме, станет эффективным инструментом для МИД РФ при работе в сфере интернет-пространства. Об этом написала в четверг официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Сделан важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства, призванных исключить ситуацию, когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать наши законы, - отметила она. - А наши внешнеполитические усилия получают эффективный инструмент для полноценной работы на этом направлении".

Дипломат отметила, что разработка или применение аналогичных законов осуществляется в ряде стран, в том числе в Австралии, США, Британии, Германии, Турции. "ЕС как объединение озаботился этой проблематикой на законодательном уровне", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что этот закон будет способствовать созданию "необходимых рамок" для выстраивания диалога между государством и интернет-отраслью. "При разработке данного закона законодатели в полной мере учли соображения всех заинтересованных сторон, включая общественность и бизнес", - указала Захарова.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой членов думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Согласно нему крупные зарубежные IT-компании обязаны с 1 января 2022 года открыть филиалы или представительства в России. Инициативой также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В этот список входят такие компании, как Facebook, Instagram, TikTok, видеохостинг YouTube, WhatsApp и другие крупнейшие представители данной отрасли.