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Весенним этапом туристического кешбэка воспользовались почти 1,5 млн россиян

Они приобрели туров на 27 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россияне в рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России приобрели туров на 27 млрд рублей, им вернули суммарно 5 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Продажи туров начались 18 марта и завершились 15 июня.

"За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 млрд рублей", - сказала Догузова.

Теги
РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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