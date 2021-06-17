ФАС заявила, что не получала предложений от Apple о мировом соглашении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала от Apple предложений о заключении мирового соглашения в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением, сообщили ТАСС в пресс-сулжбе ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала предложений от Apple Inc. о заключении мирового соглашения в рамках разбирательства, в ходе которого регулятор признал компанию злоупотребившей положением на рынке мобильных приложений и оштрафовал на $12 млн", - отметили в ФАС.

27 апреля ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления "Лаборатории Касперского".

Ведомство тогда отмечало, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Помимо этого, предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

В свою очередь в Apple, комментируя решение службы о наложении оборотного штрафа в размере более $12 млн сообщили, что компания не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке. После этого 10 мая Apple подала в суд на ФАС, чтобы оспорить штраф на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Суд назначил на 21 июня собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания.