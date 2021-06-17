Путин заявил, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается, обвиняя Москву во всех грехах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

"Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им [США] предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах", - сказал глава российского государства.

Путин убежден, что лучше объединить усилия стран в борьбе с киберпреступностью, чем "собачиться" и искать виновных.

"Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьба с киберпреступностью?" - сказал он.