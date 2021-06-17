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Путин отметил творческий характер работы налоговой службы

Президент назвал ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Минфином

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Налоговая система России должна быть экономически обоснована и справедлива с социальной точки зрения. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в четверг по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Общаясь с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, глава государства назвал это ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Минфином.

"Вы основной наполнитель бюджета", - сказал глава государства. "Работа вашей службы - это не чисто формальная, фискальная функция - собрать, положить в государственный кошелек и отдать. Нет, это работа творческая", - подчеркнул Путин.

Он назвал представителей ФНС профессионалами своего дела. "Вы предлагаете <...> решения по совершенствованию нашей налоговой системы, каждый компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедлив. Рассчитываю на то, что так и будет эта работа выстраиваться дальше, как ее поставил нынешний председатель правительства РФ [Михаил Мишустин, возглавлявший ФНС до 2020 года]", - обратился Путин к Егорову.

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