Мурманский рыбный порт получит новые холодильники и контейнерную площадку

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Мурманский морской рыбный порт получит новые современные холодильники и контейнерную площадку в рамках модернизации производственных мощностей. Об этом в четверг сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков во время рабочего визита в Мурманскую область.

"У нас в планах в ближайшее время начать инвестиционные проекты для того, чтобы построить новые современные холодильники, контейнерную площадку. Для нас это важно с точки зрения поставок Северным морским путем", - сообщил Шестаков, добавив, что сейчас состояние Мурманского рыбного порта достаточно плачевное.

По словам главы Росрыболовства, инфраструктуру порта необходимо приводить в порядок в том числе с помощью инвесторов и их проектов на территории предприятия. Сейчас несколько проектов по развитию порта прорабатывает Нацрыбресурс.

Как сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис первые шаги для модернизации рыбного порта уже сделаны. "Новый игрок - компания "Антей", которая у нас появилась и будет добывать краба. Появление новой компании и появление сразу цеха рыбопереработки в Мурманской области".

Ранее Корпорация развития дальнего востока и Арктики сообщала, что одним из проектов на территории Мурманского морского рыбного порта станет строительство компанией "Антей" производственного здания с цехами по переработке краба и рыбы, бассейны для передержки живых биоресурсов, котельную, мультитемпературный автоматизированный склад для единовременного хранения 1 000 т готовой продукции. Комплекс займет площадь более 8,5 тыс. кв. м, запустить его планируется до конца 2024 года.