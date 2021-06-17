Ростех передал Египту партию "Спутника V"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ростех передал Египту партию из 8 тыс. доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, говорится в сообщении госкорпорации.

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"Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, безвозмездно направили в Арабскую Республику Египет партию вакцины "Спутник V" в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 в стране. Всего поставлено 8 тыс. доз для вакцинации 4 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Самолет с гуманитарным грузом приземлился в аэропорте Каира в четверг, 17 июня.

"Рассчитываем, что поставки российской вакцины помогут Египту в борьбе с пандемией", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении.

В госкорпорации добавили, что товарооборот между Россией и Египтом сегодня составляет десятки миллиардов долларов, и значительную часть в нем занимает продукция предприятий Ростеха.