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Международные резервы России на 11 июня сократились до $604,8 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 11 июня 2021 года снизились на $0,4 млрд по сравнению с показателем на 4 июня и составили $604,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 4 июня международные резервы составляли $605,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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