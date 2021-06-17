Миллер вновь возглавил совет директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" переизбрал главу "Газпрома" Алексея Миллера председателем совета, сообщает компания.

"Избрать председателем совета директоров "Газпром нефть" Миллера Алексея Борисовича", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

Акционеры "Газпром нефти" 11 июня на общем годовом собрании избрали совет директоров компании в новом составе. В состав совета вошли 13 человек.

Кроме Миллера, членами совета избраны глава "Газпром нефти" Александр Дюков, генеральный директор "ФК "Зенит" Александр Медведев, члены правления "Газпрома" Геннадий Сухов, Сергей Кузнец, Елена Михайлова и Сергей Меньшиков, заместители председателя правления газового холдинга Виталий Маркелов и Фамил Садыгов, первый заместитель юридического генерального директора "Газпром экспорта" Михаил Середа, генеральный директор "Русхимальянса" Кирилл Селезнев, первый заместитель начальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, а также Валерий Сердюков.

Крупнейшим держателям пакета акций "Газпром нефти" является "Газпром" - холдингу напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.