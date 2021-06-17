Нижегородская область просит предоставить бюджетных кредитов на 61 млрд рублей

ТАСС, 17 июня. Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 61 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 млрд рублей сроком на 15 лет с выборкой до конца 2023 года", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что средства планируется вложить в редевелопмент исторического центра, развитие южных территорий Нижнего Новгорода и в общественный транспорт.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами законодательного собрания, в частности, инфраструктурные бюджетные кредиты планируется использовать при редевелопменте исторического центра, в развитии южных территорий города для жилищного строительства с выходом на более 7 млн кв. м современного жилья, а также вложить в реализацию комплексной реформы системы общественного транспорта. Программа-максимум предусматривает строительство четырех станций метро, замену и приобретение 1 000 единиц подвижного состава, строительство, ремонт и замену 121 км трамвайных путей.

"В прошлом году правительство области сформировало комплексную программу развития Нижегородской городской агломерации, которая направлена на активизацию экономического потенциала и повышение уровня качества жизни людей. На реализацию проектов, включенных в программу, планируется привлечь в первые 10 лет более 415 млрд рублей, из которых почти две трети - средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций", - цитирует пресс-служба Никитина.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил, что инфраструктурные кредиты могут стать механизмом повышения самодостаточности региональных экономик.