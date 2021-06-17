Егоров заявил, что введение минимальной ставки корпоративного налога требует компромисса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров считает, что в международных договоренностях по вопросу введения минимальной ставки корпоративного налога необходимо найти сбалансированный компромисс. Об этом он сообщил, выступая на встрече выпускников программы кадрового резерва Высшей школы госуправления с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Представляется важным сформулировать нашу позицию совместную с блоком экономическим и с компаниями, которые попадают под такую систему налогообложения. И если она будет транслирована, найти компромисс в международных договоренностях, но сбалансированный, потому что просто одну точку рассчитать и сказать, что 15% и все - боюсь, что это весь спектр позиций государств не отразит", - сказал Егоров, отвечая на просьбу Путина оценить инициативу введения минимальной ставки налога для международных корпораций в 15% применительно к России.

Он пояснил, что, например, многие страны Восточной Европы считают, что они давали некие льготы при строительстве различных заводов и производств, поэтому им какие-то преференции надо оставить. "В этом подходе нужно быть очень аккуратным, чтобы каждая страна могла заявить свой интерес", - отметил Егоров.

Участники саммита ЕС - США в Брюсселе 15 июня поддержали инициативу Группы семи (G7) о запуске процесса реформирования мировой системы корпоративного налога, которая включает введение минимальной ставки этого налога в 15%, а также дополнительную систему обложения транснациональных компаний налогом по месту получения прибыли.

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением. Как ранее предупреждали эксперты, подобное решение может сильно ударить по офшорам, где налоговые ставки либо обнулены, либо составляют около 10%.