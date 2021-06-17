В Минсельхозе заявили о перевыполнении некоторых целей программы развития АПК в 2020 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ряд целевых показателей госпрограммы развития сельского хозяйства, в том числе роста сельхозпроизводства, экспорта и производства продукции с добавленной стоимостью, были превышены в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил на заседании правительства Российской Федерации Национальный доклад о реализации в 2020 году госпрограммы развития сельского хозяйства. В прошлом году перевыполнены ее целевые показатели по росту сельхозпроизводства, экспорта продукции АПК и произведенной добавленной стоимости", - отмечается в сообщении.

Так, по словам министра, индекс сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий к базовому 2017 году предварительно составил 105,7% при плане в 103,8%. Этот результат складывается в том числе из индекса производства продукции растениеводства, который в 2020 году оценивается в 106,1% - на 3,7 процентного пункта выше плана, пояснили в Минсельхозе. Патрушев напомнил, что российские аграрии получили один из лучших урожаев зерновых, а по отдельным культурам были установлены рекорды - например, по рису, рапсу, плодам и тепличным овощам. Обеспечен прирост показателей по различным направлениям животноводства - в производстве молока, скота и птицы.

Как отмечается в сообщении, на текущий момент динамика в этой отрасли положительная, в 2021 году Минсельхоз рассчитывает на выполнение целевых индикаторов. Кроме того, в сравнении с уровнем 2017 года индекс производства пищевых продуктов составил в прошлом году 111,7%, что на 2,1 процентного пункта выше плана, а индекс производства напитков достиг 108%. Зафиксирован рост по подсолнечному и сливочному маслам, плодоовощным консервам и другим видам продукции.

Патрушев также отметил активное развитие внешнеторгового потенциала АПК. "В прошлом году российский аграрный экспорт впервые превысил импорт. Продукции АПК на международные рынки поставлено более чем на $30,5 млрд. Темп роста экспорта в 2020 году по отношению к базовому превысил 141%, что выше планового значения на 22 процентных пункта. Таким образом, вторая ключевая цель госпрограммы выполнена", - подчеркнул глава Минсельхоза. Произведенная добавленная стоимость продукции сельского хозяйства в прошлом году практически достигла 3,5 трлн рублей при плане в 3,2 трлн рублей.

"Достижению целей госпрограммы в текущем году и на дальнейшую перспективу будут способствовать в том числе цифровизация АПК, общее повышение технологического уровня нашей отрасли, вовлечение в оборот земель сельхозназначения. Также, разумеется, в диалоге с аграриями и регионами продолжим совершенствовать систему господдержки", - заключил министр.