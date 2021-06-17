Платформу ML Space SberCloud признали лучшей среди мировых платформ для машинного обучения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Облачная платформа ML Space компании SberCloud, входящей в экосистему Сбера, стала победителем международной премии IT World Awards 2021 в номинации для платформ, применяющих технологии обработки больших данных. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании SberCloud.

"Жюри премии, в которое входят более 65 представителей и экспертов ведущих международных IT-компаний, назвало платформу ML Space лучшей в номинации Data Science Platforms [платформы для работы с большими данными - прим.ТАСС]. Помимо этого, ML Space стала серебряным призером еще в двух номинациях - Artificial Intelligence [искусственный интеллект - прим. ТАСС] и Hot Technology of the Year. Artificial Intelligence ("Технология года. Искусственный интеллект" - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе компании.

ML Space - платформа для программистов, позволяющая выполнить полный цикл разработки моделей машинного обучения, включающий создание, обучение и развертывание. В платформу интегрированы привычные для специалистов этой области инструменты и библиотеки данных, которые позволяют ускорить, оптимизировать и упростить эти процессы. Платформа использует мощности суперкомпьютера "Кристофари".

"Всего за один год работы [платформы] AI Сloud, кстати, прошлогоднего лауреата премии, суммарный объем данных, на которых обучались модели (нейросети) на суперкомпьютере "Кристофари", превысил 1 петабайт <…>. Новым шагом развития наших продуктов в области машинного обучения стала инновационная облачная платформа ML Space, которая уже сейчас пользуется популярностью как среди компаний экосистемы Cбера, так и среди других клиентов SberCloud для решения различных коммерческих задач машинного обучения. Получение этих премий подтверждает как качество наших ML-продуктов, так и наши лидерские позиции в этой области", - считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, чьи слова приводит пресс-служба компании.

IT World Awards - одна из крупнейших международных премий для компаний, работающих в области информационных технологий и кибербезопасности. Организатором ежегодного конкурса выступает организация Globee Awards.