Акционеры "Алросы" утвердили новый состав наблюдательного совета

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Акционеры алмазодобывающей компании "Алроса" избрали новый состав наблюдательного совета, говорится в пресс-релизе компании.

Из 15 членов совета 12 были переизбраны в новый состав совета. В частности, в набсовет вновь вошли министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Алексей Моисеев, генеральный директор компании Сергей Иванов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и зампредседателя правительства региона Сергей Местников, независимый директор компании Мария Гордон, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Евгения Григорьева, советник генерального директора "Росгеологии" Андрей Донец, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, управляющий директор компании "Полюс Алдан" Алексей Носков и гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский.

При этом новыми членами набсовета стали заместитель главы по инвестиционной и экономической политике МО "Ленский район" Республики Саха (Якутия) Александр Черепанов, генеральный директор АО "Венчурная компания "Якутия" Василий Ефимов и управляющий директор "Фосан Евразия Капитал" Игорь Даниленко.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы. Ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.