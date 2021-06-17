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Захарова: условия Киева по "Северному потоку - 2" противоречат принципам рынка

В этом проекте заложена не политика, а выгода, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Условия по работе и запуску газопровода "Северный поток - 2", выдвигаемые министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, противоречат принципам рыночной экономики, на которых строится международное экономическое сотрудничество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строится международные торгово-экономические отношения", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что данный проект в первую очередь основан на взаимной экономической выгоде российских и европейских компаний, а также на заинтересованности обеих сторон в обеспечении стабильных поставок российского газа по наиболее рентабельному маршруту. "Я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Если украинская сторона хочет подключится к участию в проекте, то следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованным компаниями, прекратить эту политическую истерику и в общем вести себя прилично", - заключила она.

 

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКулеба, Дмитрий Иванович
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