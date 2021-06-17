"Почта России": режим бондовых складов может приносить бюджету до 10 млрд рублей в год

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Режим таможенных (бондовых) складов для электронной торговли может приносить бюджету 10 млрд рублей в год к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России" со ссылкой на директора по поддержке операционной деятельности компании Михаила Фадеева.

"Ключевые параметры по таможенным сборам еще обсуждаются. Но по нашим оценкам, например, при прогрессирующей ставке до 8% государство к 2025 году сможет ежегодно получать до 10 млрд руб. одновременно с ростом сервиса, контролем качества товаров и сохранением благоприятных условий для российских потребителей", - сказал он.

При этом существенное число отправителей - продавцов из Китая может воспользоваться таким таможенным режимом. "По нашим оценкам, эта цифра составит не менее 13% от текущего международного трафика", - добавил он.

Ранее "Почта России" представила правительству РФ новую схему развития трансграничной торговли, которая позволяет использовать бондовые склады, где импортные товары можно будет хранить без взимания таможенных пошлин и налогов, для доставки интернет-покупок из-за границы. В результате этого минимальный срок доставки зарубежного товара покупателю может сократиться до одного - двух дней. Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь в B2B сегменте. На таких складах действует особый режим, предполагающий хранение зарубежных товаров в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС.

По замыслу "Почты России", если сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет-торговли, зарубежные продавцы смогут создать на территории России товарный запас, что позволит в разы сократить отрезок времени между кликом на сайте и доставкой потребителю.