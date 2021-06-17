"Утконос" сообщил об уходе сервиса из Санкт-Петербурга с 18 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сервис доставки "Утконос" прекратит работу в Санкт-Перебурге с 18 июня, говорится на сайте сервиса.

"Наша команда приняла важное решение: начиная с 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге предлагаем делать покупки в "Лента онлайн", - говорится в сообщении.

Основной стратегический фокус компании "Утконос" сейчас будет направлен на усиление своих позиций в Москве и Московской области, а также синергии с "Лентой" в Санкт-Петербурге, пояснили ТАСС в компании.

"Утконос онлайн" и сеть магазинов "Лента" входят в "Севергрупп" Алексея Мордашова. Ранее "Утконос" стал логистическим партнером ретейлера. Торговая сеть "Лента" будет использовать складскую инфраструктуру "Утконоса" в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж.

"Утконос онлайн" - сервис доставки продуктов, обеспечивает доставку продуктов и сопутствующих товаров по Москве, Московской области, а также в Тулу, Калугу, Завидово и Тверь. В октябре 2020 г. компания вышла на рынок Санкт-Петербурга.