ФАС и Минэнерго могут ввести нормативы по продаже угля на бирже для стабилизации цен

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает ряд мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке энергетического угля. В частности, совместно с Минэнерго служба планирует ввести минимальные нормативы по продаже угля на бирже аналогично рынку бензина. Об этом пресс-служба ФАС сообщила на соответствующий запрос ТАСС.

"В настоящее время ФАС России прорабатывает ряд мер по стабилизации ситуации на рынке угля, в том числе по развитию биржевой торговли. В частности, при участии правительства РФ ведется работа по подготовке совместного приказа ФАС России и Минэнерго России об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже углей и требований к таким торгам", - говорится в комментарии ведомства. Введение нормативов позволит скорректировать цены на энергетический уголь и стабилизировать ситуацию на рынке, добавили в ведомстве. Как сообщалось ранее, в июне энергетический уголь в России подорожал на 14% на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за границей.

По данным Argus, производители угля перестали предоставлять сезонные скидки, а стоимость топлива повысилась до максимального уровня с марта 2019 года.

В Минэнерго сообщили ТАСС, что с начала 2021 года экспорт угля из РФ увеличился на 12,2% относительно аналогичного периода 2020 года. При этом увеличилось и потребление угля на внутреннем рынке - на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время выросла добыча угля: с начала 2021 года рост составил 11,8 млн тонн (+9%), растет также и доля запасов. Учитывая все факторы, Минэнерго России не увидело рисков для дефицита угля на рынке России.

В свою очередь, в "Совете рынка" отметили, что подорожание энергетического угля может привести к повышению нерегулируемых цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового энергорынка.