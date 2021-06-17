На Украине предупредили о возможном дефиците свинины и сала

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Украина в январе - мае 2021 года импортировала 10,3 тыс. тонн свинины общей стоимостью $19 млн, в то же время за этот период на экспорт было отправлено всего 717 тонн свинины общей стоимостью $3,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Таким образом, импорт свинины превысил экспорт в денежном выражении в шесть раз, пишет в четверг агентство УНН со ссылкой на данные Гостаможни. Главным поставщиком была Дания, из которой Украина импортировала свинины на $8,5 млн. Второе место в списке принадлежит Польше - в январе - мае оттуда завезено свинины на $4,3 млн. На третьем месте - Нидерланды, за пять месяцев из этой страны импортировано свинины на $2,3 млн.

Как сообщила Ассоциация животноводов Украины, в стране в последнее время резко снижается поголовье свиней. Главная причина - рекордно низкая рентабельность их выращивания. "Реализационная цена в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021 года составляла 38-40 гривен за килограмм (в среднем около $1,5). В то же время в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 гривны за килограмм", - отметила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Ольга Махно. Она предупредила о возможном дефиците свинины и сала. "Согласно статистике, украинцы и так не доедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние пять лет потребление мяса уменьшилось на 7 кг на душу населения, что составляет чуть более 30%", - заявила Махно.

При этом, по ее словам, цена на зерновую и белковую группы, которые являются основными компонентами для производства комбикормов и кормления свиней, с начала 2019 года выросла на 20-40% и цены продолжают расти. "В связи с этим выращивание свиней стало нерентабельным", - добавила эксперт. В Ассоциации животноводов считают, что если и в дальнейшем ситуация с ростом цен на сырье будет продолжаться, а закупочные цены на свинину не поднимутся, то малый и средний украинский производитель не сможет удержаться на рынке и будет вынужден вырезать поголовье.

По данным Госстата, производство мяса на Украине в 2020 году сократилось на 1,1% - до 3,45 млн тонн в живом весе. При этом производство мяса на предприятиях сократилось менее чем на 1%, а население сократило производство на 3%.