Более 460 млн рублей направят на противопаводковые мероприятия на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Более 460 млн рублей направят власти Ставропольского края на противопаводковые мероприятия в 2021 году. Средства выделяются в рамках краевой программы "Охрана окружающей среды", сообщает в четверг управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"Несмотря на обильные осадки последних недель, потенциальная угроза затоплений, благодаря своевременно проведенным противопаводковым мероприятиям, была сведена к минимуму. <...> Всего на Ставрополье расчищено 90 км русел рек, берегоукрепительные работы проведены на участках общей протяженностью 24 км. В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 462 млн рублей", - цитирует управление слова главы Минприроды региона Андрея Хлопянова.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров добавил, что работы по постоянному контролю за уровнем воды в реках, в том числе, на расчищенных участках, должны быть продолжены.

"Система контроля за реками края должна быть постоянной, чтобы те места, где была проведена расчистка русел, не захламлялись снова. Кроме того, на Ставрополье установлены автоматические гидрологические посты, важно, чтобы поступающая с них информация анализировалась постоянно", - приводит управление слова Владимирова.