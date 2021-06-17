Подготовку к строительству пункта пропуска на Большом Уссурийском оценили в 13 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Стоимость подготовительных работ для создания грузопассажирского сухопутного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае оценили в 13 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. После масштабного наводнения на Амуре в 2013 году любое строительство на острове запрещено, необходимо строить гидротехнические сооружения.

"Мы, как приграничный регион, единственные во всей округе не имеем пассажирского и грузового перехода сухопутного. Поэтому очень рассчитываем здесь (при создании пункта пропуска на острове Большой Уссурийский - прим. ТАСС) на вашу поддержку, на продвижение этого вопроса. <...> На дорогу нужно около трех млрд рублей, на завершение, на отсыпку дамбы - около десяти млрд рублей, а все остальное - само строительство грузопассажирского перехода <…> зависит уже от Росграницы и курирующих органов, но на подготовку нам надо 13 млрд рублей", - обратился он к президенту РФ.

В апреле ТАСС сообщал со ссылкой на Дегтярева, что грузооборот пункта пропуска на Большом Уссурийском острове на российско-китайской границе составит на первом этапе 700 тыс. тонн. Врио главы региона пояснял, что остров разделен на российскую и китайскую части с 2005 года после демаркации российско-китайской границы. Однако до сих пор развитие острова не находит практической реализации, и правительство края предлагает начать освоение острова по коммерчески привлекательным направлениям, в числе которых сравнительно быстрый запуск компактной совместной российско-китайской трансграничной зоны делового сотрудничества на базе объектов беспошлинной торговли, видовых маршрутов, обработки экспортно-импортных грузов.